Il ritorno al Franchi di Pioli non è on fire: la Fiorentina non convince, ora occhio al Como

Il ritorno all’Artemio Franchi, sotto la pioggia, di Stefano Pioli non è stato certo on fire, si legge su La Gazzetta dello Sport che commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli. Alla quinta uscita stagionale, playoff di Conference compreso, la Fiorentina ancora non convince proprio sul piano del gioco. E questo è il punto dolente. Anche perché domenica, di nuovo qui, arriva il Como che gioca a calcio, ti mette in crisi e, invece, la Viola non potrà più fallire.

Perché altrimenti la corsa ai sogni si fa molto, ma molto dura. E poi inizia la Conference e riprende la Coppa Italia. Fagioli in mezzo al campo non riesce a prendere la bacchetta del direttore d’orchestra e Dzeko, pur essendo uno straordinario regista offensivo, patisce tanto in un calcio in cui la corsa ha un effetto determinante. Pioli lo ha schierato titolare, ma dopo 45 minuti si è dovuto ricredere.