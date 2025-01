IL RICORDO, 50 anni fa la "corsa" di Desolati sul Viale dei Mille

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'interno del tifo gigliato vengono spesso evocate mitiche corse sul Viale dei Mille fatte fare a giocatori imputati di scarso impegno. In realtà, come ricorda quest'oggi La Nazione, di queste fantomatiche corse ce n'è stata soltanto una. Era proprio il 26 gennaio 1975: esattamente 50 anni fa. La Fiorentina quel giorno venne sconfitta in casa dalla Sampdoria per 2-0 e, prima del termine, diversi tifosi si spostarono sotto la tribuna per contestare la dirigenza e la squadra per il calo del rendimento. Desolati, quel giorno impiegato nonostante un infortunio alla coscia, e Speggiorin tentarono di raggiungere le auto da un’uscita secondaria.

Qualcuno si accorse di loro e vennero circondati in pochi istanti. Il giovane bomber viola pensò che l’unico modo per evitare qualche “zuppa” fosse la fuga e, vedendo un pertugio in direzione viale dei Mille, dette vita alla celebre corsa, con tanto di borsa sulle spalle. Qualche ultrà riuscì a stargli dietro, ma poi desistettero tutti di fronte allo scatto del bomber. Lo stesso Desolati ironizzò così sull’accaduto: "Mi dicono di essere lento e stanco, ma ho dimostrato a quei fanatici di saper correre più di loro".