Il punto sull'infortunio di Sohm: rimane al Viola Park a lavorare, l'obiettivo è tornare col Milan
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport fa il punto sul rientro di Simon Sohm. Il centrocampista viola è stato costretto a saltare la gara di Conference conto il Sigma Olomouc e anche quella con la Roma per un problema di fascite plantare. Oltretutto, non è neanche riuscito a rispondere positivamente alla chiamata del ct svizzero Yakin per le partite contro Svezia e Slovenia. Pioli ci lavorerà in queste due settimane al Viola Park, con l'obiettivo di recuperarlo e di riportarlo tra i convocati per la gara di San Siro contro il Milan al ritorno in campo dopo la sosta, il 19 ottobre.
Pubblicità
Rassegna stampa
La Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tantidi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 La Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti
Copertina
FirenzeViolaOttobre rosso, il mese della verità: quattro sfide in dieci giorni per uscire dal baratro
Mario TeneraniViola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
Tommaso LoretoFirenzeViolaFiorentina-Roma è anche Pioli contro Gasp. Viola in cerca di una svolta, e di un'identità chiara
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com