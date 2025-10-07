Il punto sull'infortunio di Sohm: rimane al Viola Park a lavorare, l'obiettivo è tornare col Milan

Il punto sull'infortunio di Sohm: rimane al Viola Park a lavorare, l'obiettivo è tornare col MilanFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:44Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport fa il punto sul rientro di Simon Sohm. Il centrocampista viola è stato costretto a saltare la gara di Conference conto il Sigma Olomouc e anche quella con la Roma per un problema di fascite plantare. Oltretutto, non è neanche riuscito a rispondere positivamente alla chiamata del ct svizzero Yakin per le partite contro Svezia e Slovenia. Pioli ci lavorerà in queste due settimane al Viola Park, con l'obiettivo di recuperarlo e di riportarlo tra i convocati per la gara di San Siro contro il Milan al ritorno in campo dopo la sosta, il 19 ottobre.