Walter Sabatini: "Firenze ha tutto per ambire alla Champions. Gudmundsson? Un mistero"

Il Corriere Fiorentino ha intervistato il dirigente Walter Sabatini, che ha espresso così la sua opinione sulla Fiorentina: “Mi fido di Firenze e della Fiorentina. La squadra si riprenderà, anche molto più velocemente di quanto si creda. Penso che la squadra stia vivendo un momento di grande frustrazione: dopo lo svantaggio si è smarrita, e non è la prima volta.”

Confermare tutti è la strada giusta? “Assolutamente sì. Quando si è in difficoltà non bisogna solo ascoltare la sirena ululante delle polemiche. Conosco Pioli e so bene quanto sia un tecnico affidabile.”

Pradè? “Ha fatto un mercato opulento e a gennaio potrà aggiungere un altro paio di acquisti. È normale cercare un colpevole, ma non credo debba passare sotto le forche caudine.”

E poi svela: “Firenze è abituata a godersi giocatori importanti ma anche a vivere situazioni pericolose. Ho parlato con Massara (d.s. della Roma, ndr) e mi ha detto di quanto sia dura anche solo sedersi sulle tribune del Franchi. Firenze è una piazza potente, ha tutto per ambire alla Champions, ma deve restare vicina alla squadra. Ora serve tamponare l’emergenza tutti insieme.”

Infine su Gudmundsson: “Questo è un mistero inspiegabile. Guardavo il Genoa per lui, faceva cose mitologiche. Ora è incolore, ma resta da grande squadra. La sua medicina è il gruppo: la squadra, l’ambiente, lo deve supportare.”