Emergenza palle inattive. Nazione: già quattro le reti subite in fotocopia

C’è un vecchio adagio che nel calcio torna sempre buono: sbagliare è umano, perseverare è da… zona bassa della classifica. E la Fiorentina sembra volerlo riscrivere a modo suo. La squadra di Pioli - evidenzia questa mattina La Nazione - appare fragile, disattenta e soprattutto incline a ripetere gli stessi peccati di sempre. Quei «dettagli» che separano la solidità dalla leggerezza e, di conseguenza, la vittoria dalla sconfitta.

Tre partite perse e tutte con un filo conduttore preciso: calci piazzati difesi male, anzi malissimo. Quattro dei gol subiti da De Gea sono nati da palle inattive. È successo già alla prima giornata, a Cagliari: minuto 94, punizione centrale e Luperto libero di colpire. Poi la replica in tutte e tre le disfatte casalinghe: Beukema su corner contro il Napoli, Kempf di testa su punizione con il Como e infine Cristante, domenica, ancora da angolo. Se due indizi fanno una prova, quattro per Ranieri e soci sono diventati una condanna.