Fiorentina, avanti insieme. La Repubblica-Firenze: "Il patto del presidente per uscire dalla crisi"

Dopo la sconfitta con la Roma, la società ha fatto quadrato al Viola Park, si legge su la Repubblica-Firenze. Dall’America, collegato da remoto, il presidente Rocco Commisso ha confermato i propri dirigenti, in primis il ds Daniele Pradè, al centro di un’altra pesante contestazione da parte della Fiesole. Commisso ha confermato la fiducia nei propri dirigenti a cui toccherà il compito di far quadrato e svoltare da questo brutto periodo. Nessuna decisione quindi drastica su Pradè.

E poi c’è il tecnico Stefano Pioli: nonostante i tre punti in sei gare, il mister resta un punto fermo per la società e, anche senza una dichiarazione ufficiale di conferma nel post gara con la Roma, è considerato la persona giusta dal presidente Commisso per uscire dalla crisi. La conferma di Pioli e l’assenza di dubbi per il futuro sanciscono però anche un chiaro messaggio allo spogliatoio, per portare i calciatori ad assumersi le proprie responsabilità, senza nascondersi dietro gli alibi di un allenatore in bilico o di una contestazione verso la dirigenza.