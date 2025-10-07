I guai di Pioli per la La Gazzetta dello Sport: "Da Gud alla difesa: la Fiorentina soffre"

Anche La Gazzetta dello Sport analizza i problemi della Fiorentina, individuandoli in primis in Albert Gudmundsson, l’uomo che dovrebbe fare la differenza in termini di qualità ma che finora non si è visto. Pioli lo ha schierato titolare in quattro delle sei partite e non lo ha fatto solo quando Gud si è infortunato. Insomma, fiducia totale, ma l’islandese non ha mai beccato la sufficienza, semplicemente perché la sua prova è stata sempre sottotono. Per fortuna Fazzini è forse la nota più lieta tra i nuovi arrivati, ma su Gud bisognerà fare una profonda riflessione. Poi c’è la difesa, troppo disattenta: la Fiorentina ha subito otto gol, ma pesano tante disattenzioni.

Soprattutto serve maggiore attenzione sulle palle inattive. Infine il centrocampo, che non riesce a imporsi: alcuni uomini sembrano già bocciati da Pioli, che prova a schierare il meglio a disposizione, cioè Nicolussi Caviglia in regia e Mandragora mezzala, più il propositivo Fazzini. Ma la regia dell’ex veneziano va a fasi alterne, Mandragora è meno arrembante dello scorso anno. Le vere delusioni sono Fagioli, decisamente involuto e incapace di pungere pure da mezzala, e Gosens, che non sembra lui e pare già in riserva.