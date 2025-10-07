Sosta sì, ma senza attaccanti: tutto il reparto è con le rispettive Nazionali

L'edizione odierna de La Nazione evidenzia come Stefano Pioli, durante questa sosta, sarà costretto a fare a meno di fatto di tutto il suo pacchetto offensivo, a causa delle tante convocazioni in Nazionale che hanno riguardato la sua rosa. Il tecnico della Fiorentina - si scrive - sarà costretto ad allenare la squadra chiamando qualche attaccante del settore giovanile anche solo per fare le partitelle. Ricapitolando: Kean e Piccoli sono con la nazionale azzurra di Gattuso. Dzeko è stato convocato dalla Bosnia e Gudmundsson è volato in Islanda.

In più non c’è neanche Ndour, convocato in Under 21. Insomma, là davanti il deserto.