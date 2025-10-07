Le condizioni di Fazzini e Dodo: controlli ok, sospiro di sollievo e puntano già il Milan
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Fazzini e Dodo, usciti malconci dalla gara con la Roma. Ieri mattina hanno svolto lavoro di fisioterapia al Viola Park.
Nel mirino per loro c’è già la partita di San Siro con il Milan, la prima dopo la sosta, il 19 alle 20.45, perché gli infortuni non sembrano rilevanti: un problema al ginocchio destro per il brasiliano, che domenica è uscito dal Franchi con la borsa del ghiaccio, e una botta alla caviglia per l’ex Empoli. Ieri hanno effettuato i controlli del caso: niente di rilevante, nessun esame e sospiro di sollievo. Lavoro personalizzato poi per Simon Sohm, che ha dovuto rinunciare alla chiamata della sua Svizzera per una fascite plantare.
