Ottobre rosso, il mese della verità: quattro sfide in dieci giorni per uscire dal baratro

Ora ci sono due settimane di sosta, ma al ritorno in campo la Fiorentina dovrà affrontare un vero e proprio ottobre rosso. Quattro partite in dieci giorni — dal 19 al 29 ottobre — che potrebbero decidere il futuro della stagione e, forse, anche quello di Stefano Pioli. Un tour de force che metterà alla prova ogni certezza, ogni equilibrio, ogni fibra nervosa di un gruppo che fin qui ha deluso. Il calendario è di quelli che fanno tremare i polsi: si parte il 19 con la trasferta di San Siro contro il Milan, poi il viaggio europeo a Vienna per sfidare il Rapid in Conference League (un avversario sicuramente più ostico rispetto al Sigma Olomouc), quindi il ritorno al Franchi contro il Bologna e infine, di nuovo a San Siro, stavolta contro l’Inter.

Quattro gare in cui la Fiorentina si giocherà tanto, forse tutto. Sarà questo il ciclo più delicato — e senza dubbio più terribile — che Pioli e i suoi dovranno provare a trasformare in occasione di riscatto. Perché allontanarsi dal baratro, oggi, è più di una necessità: è una questione di sopravvivenza sportiva. E sarà anche l’esame decisivo per l’allenatore viola, chiamato a ritrovare identità, gioco e convinzione in una squadra apparsa smarrita. Toccherà a lui trasmettere al gruppo ciò che finora non è riuscito a far passare: compattezza, mentalità, fame. Perché ottobre non lascia margine d’errore. E per la Fiorentina, più che un mese di partite, sarà un mese di verità.