Crisi Fiorentina, la roadmap per uscirne. La Nazione: "Pioli non rischia ma ottobre è decisivo"

La Nazione elenca alcuni punti che la Fiorentina dovrebbe ritrovare per uscire dalla crisi, una sorta di roadmap. L’esame decisivo per Pioli saranno le tre sfide in dieci giorni (dal 19 al 26 ottobre) che vedranno la Fiorentina affrontare Milan, Bologna e Inter, con i due match contro le milanesi entrambi a San Siro. Sarà questo ciclo delicato, e senza dubbio terribile, quello che Pioli e la squadra dovranno provare a sfruttare per allontanarsi dal baratro attuale. Poi c’è un gruppo da rivitalizzare: il rendimento di gran parte dei giocatori, soprattutto dei big, è distante anni luce da quello che ci si sarebbe aspettato.

Dalle incertezze di Fagioli, all’ansia da prestazione di Dodo, agli errori e al fiato corto di Gosens, fino al fantasma di Gud, toccherà a Pioli trasformare mentalità, concentrazione e condizione fisica del suo gruppo. Infine la piazza e Pradè: è questo un altro punto su cui si dovrà lavorare nel corso dei giorni di sosta, con l’obiettivo di provare a chiarire un rapporto che, dal ko con il Como in poi, sembra vivere su binari paralleli e soprattutto molto distanti. Anche in questo caso arrivare ad aprire spiragli di chiarezza sarà decisivo.