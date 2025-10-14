Il punto sugli infortunati: Fazzini e Dodo oggi in gruppo, Sohm assente a San Siro

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati. Fazzini, Dodô e Sohm si stanno allenando a parte da una settimana e bisognerà capire se riusciranno a rientrare in gruppo già oggi. Secondo La Repubblica-Firenze, chi dovrebbe mancare a Milano è proprio Sohm, alle prese con una fascite plantare non del tutto assorbita. Nella seduta di oggi, si legge su La Nazione, l’attenzione sarà quindi focalizzata su Dodô e Fazzini, che dopo aver svolto l’intera scorsa settimana a parte potrebbero tornare in gruppo.