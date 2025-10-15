Il punto sugli infortunati: Dodo, Fazzini e Sohm recuperati. Pongracic rischia il ballottaggio

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati, ovvero Dodo, Fazzini e Sohm. Soprattutto quest'ultimo era stato colpito da una fascite plantare piuttosto fastidiosa e che, sebbene non rappresentasse un ostacolo insormontabile, gli aveva comunque precluso le sfide contro Sigma Olomouc e Roma. Oltre alla convocazione con la Svizzera. Tutti e tre gli (ex) acciaccati hanno partecipato alla classica partitella prevista alla fine di ogni seduta.

Per quanto restino comunque da monitorare attentamente, dovrebbero far parte senza grossi patemi dell'incontro di domenica sera a Milano. Secondo quanto si legge su La Nazione non destano particolare preoccupazione nemmeno le condizioni di Pongracic, uscito dopo un’ora di gioco nel match tra Croazia e Gibilterra, anche se il croato è in ballottaggio con Comuzzo per un posto in difesa come braccetto di destra.