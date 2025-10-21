Il primato negativo viola sempre rimontata: nessuno come la Fiorentina in Italia e in Europa

Il Corriere dello Sport snocciola alcune statistiche della Fiorentina di Pioli. Intanto è la squadra che ha perso più punti in situazioni di vantaggio in Italia e in Europa. A parimerito - se di meriti si può parlare in questo caso - con l’Atletico Madrid, che però vive tutt’altro periodo di forma. Ben 11 i punti lasciati per strada dalla Viola, con il calcolo quarto posto che non è casuale: con 11 punti in più in classifica, tre dei quali rosicchiati alla Roma prima della sosta, avrebbe un solo punto in meno di Inter e Napoli e staccherebbe il Bologna di una lunghezza.

Quattordici punti il bottino totale, sperperato però fin dalla prima uscita in campionato, il 24 agosto a Cagliari, quando Luperto agganciò all’ultimo secondo di recupero un insperato pareggio dopo il gol di Mandragora. Il primo della stagione viola, il primo di una lunga serie di vantaggi gettati al vento. Quattro volte la Fiorentina è andata in vantaggio, quattro volte si è fatta rimontare, in tre casi regalando addirittura i tre punti sempre con il risultato - a volte il destino sa essere beffardo - di 2-1. In Conference League le cose non potrebbero andare più diversamente. In questo caso, Pioli e i suoi sono sempre riusciti a conservare il vantaggio senza mai incassare nemmeno una rete: sia all’andata contro il Polissya, quando finì 3-0, sia con il Sigma Olomuc, 2-0.