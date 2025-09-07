Il Piccoli fuori dal campo: "Sono timido ma anche diretto. Non amo i social, non si è veri"

Intervista fiume rilasciata da Roberto Piccoli ai taccuini de La Nazione. L'attaccante della Fiorentina, arrivato dal Cagliari a titolo definitivo nell'ultima sessione di mercato, si è aperto a 360° parlando non solo di calcio e del suo rapporto con compagni e allenatore, ma anche del suo carattere personale: "Sono piuttosto timido. Questo quando sono fuori dal campo, perché poi in campo... In campo sono uno focoso. Non ho paura di niente e di nessuno. ln campo viene fuori il Roberto che vuole vincere. Sono anche però uno che ama dire le cose in faccia e sentirsele dire guardandosi negli occhi".

Un ragazzo che continua a preferire l'interazione reale piuttosto a quella sui social network, come svela: "A me piace parlare con gli amici. Mi piacere sentirli direttamente a telefono. Vederci. I telefonini, i social, spesso ci mettono dei filtri che non mi piacciono. Non si è veri, si sbagliano le interpretazioni delle cose, delle frasi, quando ci si confronta e ci diamo giudizi sui social". Circa lo stesso concetto che rimarca anche sulla privacy: "La vita privata per me è una cosa soltanto mia. Mia e della mia famiglia. Non mi piace parlarne. Sono fatto così".