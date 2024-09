IL PEGGIORE, Tante insufficienze ma il peggiore è Biraghi

FirenzeViola.it

Nei quotidiani sportivi fioccano insufficienze per i giocatori della Fiorentina: Terracciano, Mandragora, Colpani (per qualcuno il peggiore, da 4,5), Beltran. Tutti autori di prove più che dimenticabili. Il peggiore è però capitan Biraghi, che sul gol di Djuric si fa anticipare in modo netto e in generale sembra in debito di ossigeno dopo le fatiche di giovedì in Conference. Male anche sui calci piazzati, suo cavallo di battaglia. Questi i suoi voti:

Gazzetta dello Sport - 4,5

Corriere dello Sport-Stadio - 5

Tuttosport - 5

Corriere Fiorentino - 4,5

La Nazione - 4,5

La Repubblica - 4,5

FirenzeViola.it - 5