IL PEGGIORE, Milenkovic: non ha punti di riferimento

I quotidiani, oggi, hanno individuato anche il peggiore della Fiorentina nella partita di ieri sera contro la Roma. Si tratta di Nikola Milenkovic. Giudizi pesanti da La Gazzetta dello Sport e Repubblica che assegnano al serbo un 4,5: "Non ha punti di riferimento precisi. Sarà per questo - si legge sulla rosea - che si perde il taglio sulla rete di Spinazzola e tiene in gioco Diawara". Di seguito, tutti i voti dei giornali:

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5,5

Tuttosport: 5

Repubblica: 4,5

FirenzeViola.it: 5