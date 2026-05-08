Il Napoli cerca un vice-Hojlund: Davis in pole, spunta Pinamonti
Il Napoli ha avviato la ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione estiva con l'obiettivo di trovare un vice per Rasmus Hojlund, visto che con Romelu Lukaku c'è aria di addio dopo quanto successo nelle ultime settimane. La società partenopea ha individuato in Keinan Davis dell'Udinese un profilo da seguire concretamente.
Il calciatore ventottenne ha realizzato 10 reti in Serie A durante questa stagione, in 27 presenze, registrando una media realizzativa superiore a quella di Hojlund in rapporto ai minuti giocati. Il valore di mercato dell'inglese, sotto contratto fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno, secondo La Gazzetta dello Sport oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro.Poi c'è Andrea Pinamonti del Sassuolo, autore di otto gol in trentatré partite.
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