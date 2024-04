FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non è dispiaciuta perlopiù la prova di Dodo, ieri in Repubblica Ceca, ma a spuntarla più diffusamente nelle pagelle dei giornali sportivi è Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino si è distinto per forza di volontà e recuperi.

Lucas Martinez Quarta -

Gazzetta 6

Cor. Fio. 6

Nazione 6

Cor. Sport 6

Tuttosport 6,5

Rep. Fi. 6