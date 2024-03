IL MIGLIORE, Milenkovic contiene Zapata quanto può

Nello scialbo 0-0 maturato all'Olimpico contro il Torino è Nikola Milenkovic il giocatore a prendersi la palma di migliore in campo dei viola per gran parte delle testate locali e nazionali. Il serbo è autore di una bella sfida fisica contro Duvan Zapata che riesce quasi sempre a vincere, cercando di limitare come può lo strapotere fisico dell’attaccante colombiano e reggendo una linea difensiva che nella ripresa - complice l’ammonizione di Ranieri - ha visto l’inserimento di un giocatore fuori ruolo come Mandragora. Questi i voti di Milenkovic:

La Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport-Stadio - 6,5

Tuttosport - 6,5

La Nazione - 6,5

Corriere Fiorentino - 6

La Repubblica - 6,5

TuttoMercatoWeb - 6

FirenzeViola - 7