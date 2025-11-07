A Mainz la Fiorentina si fa harakiri nel recupero. La Nazione: "Birra amara per i viola"
La Fiorentina si fa harakiri nel recupero. Anzi, diciamolo pure: nel secondo tempo. E così, stavolta, la squadra viola stecca anche nell’appuntamento con la Conference. Vince il piccolo Mainz grazie a una ripresa di cuore e grinta, e la Fiorentina continua la sua passeggiata nell’inferno di un 2025 incredibile, si legge su La Nazione.
Sembrava che la squadra si muovesse piuttosto bene all’inizio, con un’intensità di gioco apprezzabile, ma il ritmo rimane piuttosto basso. Il risultato? Potrebbe essere più netto, ma Piccoli sbaglia due gol. Poi, alla fine, in pieno recupero, quando prima Martinelli fa una parata-capolavoro su Weiper, poi Leesi beve la difesa e ribalta il match. E la crisi viola continua.
