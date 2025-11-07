Per Vanoli pronto un accordo fino a giugno con opzione: alcuni bonus legati al piazzamento
Tuttosport svela alcuni dettagli del contratto che firmerà quest'oggi Paolo Vanoli con la Fiorentina. Da giocatore viola fu decisivo con il suo gol per la conquista dell’ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina, la Coppa Italia nel 2001. Per il tecnico di Varese, che dovrà travestirsi pure da psicologo, è pronto un accordo fino al prossimo giugno con opzione per la stagione successiva e una serie di bonus legati al piazzamento finale della squadra, dal 10° posto alla qualificazione alle coppe europee. Anche se, visto il momento, la priorità è uscire dalla tempesta e portare in salvo la barca.
Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensoredi Luca Calamai
