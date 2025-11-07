Il peggiore nella sconfitta con il Mainz è Piccoli: troppo pesanti i due gol sbagliati
Per i quotidiani questa mattina il peggiore della Fiorentina nella sconfitta con il Mainz è Roberto Piccoli. Il Corriere dello Sport lo stanga con un sonoro 4,5: il merito dell’assist viene cancellato dai due gol falliti davanti al portiere e dall’aver “sottratto” un potenziale gol a Fazzini. Dello stesso avviso sono il Corriere Fiorentino e La Nazione. Imperdonabili i suoi due errori che alla fine condizionano il risultato. Di seguito i giudizi per l'attaccante.
La Repubblica-Firenze: 5
La Nazione: 4,5
Corriere Fiorentino: 4,5
Corriere dello Sport: 4,5
La Gazzetta dello Sport: 5
Tuttosport: 5
