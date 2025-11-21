"Per i giocatori alibi finiti, gli occhi sono puntati su di loro", il commento di Cappellini

Sulle pagine de la Repubblica-Firenze si può leggere "Il Cubo di Kubik", rubrica del giornalista Stefano Cappellini che commenta così delle principali vicende d'attualità del mondo viola. Di seguito un estratto: "Vanoli ha avuto tempo di lavorare con la squadra. Si sarà fatto conoscere, avrà, speriamo, spazzato un po di ombre dalla testa dei calciatori. Ma soprattutto avrà fatto arrivare allo spogliatoio un messaggio chiaro a tutti: sì, ora ci sono io, il nuovo mister, ma adesso gli alibi sono finiti. Gli occhi sono puntati su di voi.

Serve qualcosa di più del nulla mostrato fino a questo punto, anche a livello di carattere e agonismo. Avranno capito? È vero che spesso, come diceva il compianto Boskov, testa di giocatore buona solo per portare cappello. Però non serve essere geni per capire che ora il faro non è più puntato sulla panchina. Ora tocca a chi va in campo dimostrare qualcosa".