"Chi si sente da Champions vada in panchina". L'analisi del Corriere Fiorentino

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola presenta la partita tra Fiorentina e Juventus in programma alle 18 al Franchi facendo un'analisi a tutto tondo delle due squadre. Per quanto riguarda i viola agli ordini del nuovo tecnico Paolo Vanoli, saranno decisivi tanti fattori non solo tecnici ma caratteriali, la rabbia e la volontà di ripartire dalle basi come l'attenzione difensiva o la precisione nei passaggi.

Chi si sente da Champions League e non ha il coraggio di guardare in faccia la realtà si deve accomodare in panchina, scrive il quotidiano. Dall'altra parte Spalletti lavora su un possibile cambio tattico e si prepara a schierare di nuovo Koopmeiners da centrale difensivo di sinistra.