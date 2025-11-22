"Chi si sente da Champions vada in panchina". L'analisi del Corriere Fiorentino
FirenzeViola.it
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola presenta la partita tra Fiorentina e Juventus in programma alle 18 al Franchi facendo un'analisi a tutto tondo delle due squadre. Per quanto riguarda i viola agli ordini del nuovo tecnico Paolo Vanoli, saranno decisivi tanti fattori non solo tecnici ma caratteriali, la rabbia e la volontà di ripartire dalle basi come l'attenzione difensiva o la precisione nei passaggi.
Chi si sente da Champions League e non ha il coraggio di guardare in faccia la realtà si deve accomodare in panchina, scrive il quotidiano. Dall'altra parte Spalletti lavora su un possibile cambio tattico e si prepara a schierare di nuovo Koopmeiners da centrale difensivo di sinistra.
Pubblicità
Primo Piano
Fiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri direttidi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
2 Si torna in campo per la sfida più sentita, Vanoli pensa a Gud con Kean, Spalletti rilancia Vlahovic
Copertina
Luca CalamaiVanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Stefano PrizioChissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com