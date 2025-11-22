Perché questo Fiorentina-Juventus sarà una partita inedita

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola scrive che il Fiorentina-Juventus che andrà in scena stasera all'Artemio Franchi sarà una partita inedita. Intanto per l'attesa diversa a una partita che solitamente a Firenze è vissuta con trepidazione: non varrà una stagione, come viene detto normalmente sulle sponde dell'Arno. Vale tutta la stagione e vale soprattutto uno stato d’animo, che può passare da una nuova speranza a un terrore che paralizza. Quello che fa paura oggi ai fiorentini è la classifica.

Poi c'è l'aspetto legato ai due allenatori, con Paolo Vanoli e Luciano Spalletti che hanno preso la guida delle rispettive squadre da poco tempo. Vlahovic torna al Franchi (sempre fischiato), dall’altra parte Kean ritrova la Juve.

È già successo in passato, però stavolta il peso dei due attaccanti dovrà essere decisivo. Uno contro l’altro hanno giocato 82 minuti nel campionato scorso, nel 2-2 fra Fiorentina e Juve a Torino. C’è un’ultima ragione per cui la partita è impossibile da immaginare nel suo sviluppo. Spalletti potrebbe cambiare il sistema della Juve, Vanoli dovrà cambiare per forza l’essenza della Fiorentina