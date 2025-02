Il crollo dopo il Cagliari: il Corriere Fiorentino scrive: "Quanti punti persi da Roma e Bologna"

8 e 15 dicembre 2024. Due date che rappresentano due turning point della stagione viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino, in edicola oggi.. Se il successo sul Cagliari (datato appunto 8 dicembre) aveva portato la striscia di vittorie consecutive a otto, la sconfitta con il Bologna avvenuta una settimana dopo ha segnato l’inizio di un calo che ha ridotto sensibilmente il vantaggio sui concorrenti per un posto europeo.

Dopo il trionfo contro la squadra di Nicola, la Fiorentina era terza a pari punti con Inter e Lazio, con un margine significativo su Juventus (+4), Milan e Bologna (+9) e un distacco abissale sulla Roma (+15). Da quel momento, però, il quadro è cambiato: gli inseguitori hanno recuperato terreno, superando in alcuni casi la squadra di Palladino. Il confronto più evidente, scrive il Corriere, è con la Roma di Ranieri: da -15 a soli -5 punti di distacco. I giallorossi hanno raccolto 21 punti nelle ultime 10 partite, mentre la Fiorentina si è fermata a 11 in 11 gare, pur avendo battuto l’Inter nel recupero. Juventus, Milan e Bologna hanno guadagnato 19 punti nello stesso periodo, con i felsinei e i rossoneri destinati a migliorare dopo lo scontro diretto di febbraio. Da metà dicembre i viola hanno vinto solo 3 partite su 11, con 6 sconfitte, 13 gol segnati (6 da Kean) e 17 subiti. La corsa all’Europa resta apertissima, ma serve un’inversione immediata per non perdere ulteriore terreno.