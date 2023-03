IL COMMENTO, Ma chi pensa alla squadra e ai tifosi?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è presente l'opinione, a firma di Alberto Polverosi, sui temi principali in casa Fiorentina, ossia la questione Franchi. Di seguito un estratto: "Nella tortuosa e tormentata vicenda dello stadio di Firenze ci sono due aspetti che, incredibilmente, vengono ancora sottovalutati. Il primo aspetto che molti continuano a ignorare è la penalizzazione che dovrà subire la Fiorentina per due stagioni intere con 100 partite in trasferta. Abbiamo scritto giorni fa che i campionati di Serie A 2024-25 e 2025-26, col Franchi chiuso per lavori, saranno falsati. Ci sono delle anomalie, come Napoli (che comunque fa storia a sé), Atalanta, Udinese, Lecce, Samp e Cremonese, ma la stragrande maggioranza delle altre squadre godono di un vantaggio evidente a giocare in casa. Si chiama fattore casalingo. Oggi, la differenza globale è di 81 punti a favore delle partite in casa, 411 contro 330. E se provate a chiedere alle squadre che hanno fatto più punti in trasferta se preferiscono giocare in casa o fuori, la risposta sarà identica: in casa. L’altro aspetto invece è: chi rimborsa i tifosi che seguiranno la Fiorentina fuori casa per 100 partite in due anni? C’è un’unica soluzione, rifare il Franchi con la Fiorentina dentro. Un pezzo per volta, come è successo a Udine, ma come è successo anche a Firenze quando lo stadio venne ristrutturato. Costa di più, dicono. Ma se fanno bene i conti, tenendo presente l’aspetto calcistico, le spese dei tifosi e quanto ci rimette la Fiorentina, forse non costa tanto di più".