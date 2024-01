IL COMMENTO, Frigo pieno ha senso se attaccato alla corrente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nell’edizione odierna de La Nazione è possibile leggere un editoriale del noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara, queste le sue parole: “Altro che frigo pieno, qui ci vorrebbe solo un frigo bar. La Fiorentina riesce nella sua impresa: farsi umiliare da Walterone Mazzarri, che con mezza squadra e un calcio paleolitico rifila tre gol a un povero Italiano deciso a schierare una Fiorentina, anch’essa messa maluccio, con giocatori motivati come quando ti invitano a una festa di un lontano cugino dove non conosci nessuno e il dj suona Felicità di Albano e Romina mentre cerchi di nasconderti sperando che nessuno ti riconosca. Interessante l’idea che i rigori li calci chi prende il pallone e dice «lo batto io». Dai, inutile nasconderlo, quando Ikonè, che il rigore se lo era conquistato, ha deciso che spettava a lui, nella nostra testa sono corse alcune immagini un po’ sfocate ma iconiche. La prima ci ha fatto urlare di istinto una domanda: No, perché lui? La seconda l’abbiamo affidata al cuore: Vai Jorko che ce la puoi fare.

Poi la telecamera ha optato per un primo piano crudele sul volto terrorizzato del ragazzo e allora qualche dubbio ci è tornato ballare in testa…L’unico dubbio che va risolto però è uno solo: ma perché Beltran, che quando lo ha tirato l’ha buttata dentro, tutte le volte che prova a prendere il pallone per metterlo sul dischetto viene spostato più in là con la frase: «Stai bono, lo tiro io?». Mah. Coraggio ragazzi, niente è perduto. Basteranno un paio di colpi sul mercato e il cielo sopra Firenze tornerà sereno. E comunque ricordiamoci sempre che il frigo pieno ha senso se è attaccato alla corrente elettrica”.