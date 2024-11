IL COMMENTO, Fiorentina una dolcissima storia autunnale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine de La Nazione è possibile leggere un editoriale a firma Benedetto Ferrara che parla così del momento in casa viola: "La ricostruzione della Fiorentina è una dolcissima storia autunnale firmata da Raffaele Palladino. In questo inizio di novembre che sembra fine estate, il vero racconto fatto di belle emozioni davanti a una classifica che quasi non ci credi, sarebbe proprio quella che cerca di mettere insieme i pezzi di un cammino prima incerto e poi deciso come non mai".

E poi: "Vuoi che non serva tempo per capire e organizzare una squadra? Certo, è vero: qualche dubbio su Kean era lecito, anche superman De Gea era una scommessa per il suo anno di stop. Ma la Fiorentina ci ha puntato e stavolta ha vinto, facendo dimenticare cento centravanti sbagliati e nomi di portieri andati e partiti a stretto giro".