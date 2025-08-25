Il commento di Ferrara dopo Cagliari-Fiorentina: "La delusione è doppia: ora si può solo crescere"

"La delusione è doppia: ora si può solo crescere" è il titolo del commento di Benedetto Ferrara su La Nazione oggi in edicola, in merito al pareggio di ieri tra Cagliari e Fiorentina. Questo un estratto: "Doppia delusione: poco gioco, poche idee, “Ronaldo” Mandragora che la butta dentro per un vantaggio che quasi ti vergogni. Poi però arriva il pareggio al 94’ che ti spegne l’entusiasmo e ti riporta sulla terra. È chiaro che la prima di campionato quasi mai ti regala una visione limpida di quella che sarà la tua strada. Però qualche frammento di verità lo puoi trovare.

Qualcuno dirà che la Fiorentina ha giocato giovedì in Coppa. Ma come alibi fa quasi sorridere. Semmai è evidente che la Fiorentina sta ancora (ed è normale) cercando se stessa, così come sta ancora pensando al mercato. Il centrocampo è ancora troppo vago, e riempire lo spazio con la linea offensiva al momento è ancora complicato. Pioli si aspetta qualche mossa in entrata".