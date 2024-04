IL COMMENTO, Dall'incubo rigori al "trapezista" Nico

FirenzeViola.it

Nel suo editoriale sulle colonne del quotidiano fiorentino La Nazione quest'oggi in edicola, il noto giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha analizzato così la gara di ieri tra viola e Viktoria Plzen, terminata 2-0 per i gigliati al termine dei tempi supplementari: "L’incubo rigori a un passo, con la squadra viola che sembrava incapace di forare il dirigibile che il Plzen aveva parcheggiato davanti alla porta. Poi, quel colpo da trapezista di Gonzalez ad avvitarsi su sè stesso e far esplodere il Franchi. Che serata strana quella di ieri per i cuori viola. Un primo tempo atomico, con solo la sfortuna e la bravura del portiere ceco ad impedire il gol del vantaggio.

Poi una ripresa autunnale, con la squadra paralizzata forse dalla paura o forse da chissà cosa. [...] Ma intanto per il secondo anno consecutivo questa squadra approda a una semifinale europea con buone probabilità di arrivare in finale. Nel calcio a Firenze ci sono stati momenti peggiori. E forse ciò meriterebbe qualche sorriso in più".