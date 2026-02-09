Il cambio Ranieri-Solomon non convince. Nazione: "Vanoli si rimetta in carreggiata"

L'edizione odierna de La Nazione analizza le responsabilità di Vanoli nei tanti punti persi nel finale dalla Fiorentina in stagione. Contro il Torino l'ennesimo episodio di una squadra che ha perso 22 punti da posizione di vantaggio. I cambi e l'impatto psicologico del tecnico non hanno convinto perché la squadra viola continua a convivere con la paura, Vanoli - scrive il quotidiano - dovrà rimettere e rimettersi in carreggiata correggendo un bel po' di cose. Vanoli deve sicuramente fare un lavoro doppio sui difensori e sulla difesa. Allenamenti con gli straordinari. Magari anche di notte.

Poi la questione cambi contro il Torino. L’inserimento di Ranieri (difensore) al posto di Solomon (esterno offensivo e soprattutto migliore in campo per i viola) ha di fatto concesso il campo all’avversario. La Fiorentina (Vanoli) ha preferito chiudersi, difendere il vantaggio, anziché giocare e gestire la partita. E questo ha favorito il pressing del Toro. Traduzione: nei compiti a casa di Vanoli c’è ovviamente quello di giocarsi meglio sostituzioni, cambi e inserimenti.