Occhi su Gudmundsson, rischia un lungo stop: out almeno fino al Pisa

Occhi puntati sulla caviglia sinistra di Albert Gudmundsson in casa Fiorentina. Il numero 10 islandese è uscito contro il Torino a inizio ripresa molto dolorante, tanto da essere accompagnato a braccia negli spogliatoi. Tra oggi e domani l’islandese svolgerà gli esami strumentali e se ne saprà di più.

Ma qualche settimana servirà sicuramente per rivederlo in campo. Certa la sua assenza con Como e Jagiellonia, ma è in pericolo anche il derby interno contro il Pisa del 23 febbraio. E questo resta comunque lo scenario ‘migliore’, in attesa di capire l’entità del danno che sarà comunicata dalla Fiorentina nelle prossime ore.