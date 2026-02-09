Lo stop di Gudmundsson impone delle riflessioni a Vanoli: le alternative

Oltre al danno, per la Fiorentina contro il Torino è arrivata anche la beffa perché dovrà fare a meno di Albert Gudmundsson per le prossime partite decisive. Come sottolinea stamani il Corriere Fiorentino, in attesa di responsi più precisi dagli accertamenti sulla caviglia, è facile ipotizzare che salterà almeno le prossime due partite.

Il gonfiore ha inevitabilmente ritardato l'iter diagnostico ma sicuramente non ci sarà a Como, la speranza è di poterlo riavere per lo Jagiellonia ma soprattutto per lo scontro salvezza contro il Pisa. Vanoli sarà dunque chiamato a trovare delle alternative con la scelta che dovrebbe ricadere su Solomon almeno nel ruolo di Gudmundsson, mentre sulla destra potrebbe tornare titolare Parisi con Gosens che riprenderebbe il suo ruolo da terzino. L'ennesimo inciampo dell'avventura di Gudmundsson da quando è alla Fiorentina mette la squadra viola in una situazione ancora più complicata.