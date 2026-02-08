Idee chiare, slalom e ragnatela tolta: Solomon per distacco il migliore in campo

vedi letture

È Manor Solomon la nota positiva della serata del Franchi. Per la stampa sportiva l'esterno israeliano è per distacco il migliore in campo nella Fiorentina, autore di un gol pregevole e in generale di un'ottima prova. Per il giocatore solo giudizi positivi, a partire da La Nazione: "Gol (secondo consecutivo) e intuizioni. Prova un paio di slalom dopo pochi minuti e a destra punta sempre l’uomo. Ha le idee chiare su cosa fare: andare sul fondo e metterla nel mezzo, oppure in verticale. Prova la giocata senza paura, come l’apertura senza pensare per innescare il gol di Kean". Così invece la Repubblica: "Qualche squillo e un po’ di fatica a destra. Poi si sposta sull’altro lato e la partita svolta. Toglie la ragnatela dalla porta di Paleari con una traccia meravigliosa e dà il via all’azione del raddoppio", e il Corriere dello Sport-Stadio: "Parte a destra con un paio di spunti notevoli, quando esce Gudmundsson torna nel suo habitat naturale, a sinistra, e confeziona un destro all’incrocio che vale l’1-1 e cambia la partita".

Le pagelle di Solomon:

Corriere dello Sport-Stadio: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere Fiorentino: 7,5

La Nazione: 8

la Repubblica: 7