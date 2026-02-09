Il mental coach: "Non è un caso che la Fiorentina prenda gol sui calci piazzati"

Stefano Nicoletti, docente di mental coaching (è il responsabile di Athletica Cetilar Performance Center) nonché autore del libro «Guida alla prestazione ottimale nello sport, intervistato da La Nazione in merito ai problemi della Fiorentina, la pensa così: "Dieci punti buttati nel recupero sono tantissimi. Nei minuti finali l’attenzione al risultato diventa dominante, specie quando si è in vantaggio e si ha qualcosa da perdere, ma questo meccanismo si amplifica se ci sono già stati episodi negativi ed è questo il caso dei viola: non c’è solo la paura di perdere il vantaggio ma anche il ricordo di quanto accaduto in precedenza".

"E non è un caso che i problemi siano sui calci da fermo - aggiunge Nicoletti - nei calci piazzati servirebbe concentrazione su palla, uomo e movimenti in area. Ma una situazione così delicata come quella che sta vivendo la Fiorentina porta i giocatori ad aumentare l’attenzione solo sull’uomo da marcare e a perdere quella sulla palla. Ci si aggrappa all’avversario, mentre lui guarda solo il pallone e riesce a colpirlo".