22 punti sfumati da posizione di vantaggio: la Fiorentina sarebbe in zona Europa

Come sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport, senza i punti persi da posizione di vantaggio in questa stagione la Fiorentina sarebbe in piena zona Europa. Sono infatti 22 i punti sfumati nonostante la squadra viola fosse andata in vantaggio. Era successo con Pioli, sta succedendo di nuovo con Vanoli che contro il Torino ha visto andare via altri 2 punti restando così a 18 in classifica dopo 24 giornate. Aggiungendo i 22 punti sfumati attualmente la Fiorentina sarebbe a 40 in Serie A, ad un punto dal Como.