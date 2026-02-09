Sta per tornare la Conference. La domanda de La Nazione: "Come gestirla?"

Fra le scelte che dovrà fare Vanoli nelle prossime settimane c’è anche il peso da dare all’impegno in Conference League che torna sulla scena viola la prossima settimana. Come sottolinea stamani La Nazione, la Fiorentina sarà chiamata anche a onorare la competizione europea in mezzo a sfide fondamentali per la salvezza. Fra il 19 e il 26 febbraio la squadra di Vanoli giocherà il turno playoff che vale l’accesso agli ottavi della manifestazione. La domanda è questa: vale la pena correre in Conference, gettarci energie e rischiare tanto (troppo) nella corsa per non retrocedere?