La full immersion di Paratici al Viola Park: ecco il programma del dirigente

Il Corriere Fiorentino fa un focus sui primi giorni alla Fiorentina di Fabio Paratici. Chi lo conosce non ha dubbi: è pronto a caricarsi sulle spalle il club viola e per farlo lavorerà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come ha sempre fatto. Il suo metodo è fatto di voracità ma anche di confronto e aggiornamento continuo attraverso l'analisi.

Il suo primo pensiero ora è per la squadra e per Paolo Vanoli: Paratici è uno che non si perde un allenamento e così sarà a Firenze. Una full immersion al Viola Park tra ufficio e campo, pronto a dire a chiunque una parola di conforto ma anche a farsi sentire se ce ne sarà bisogno. Poi con Goretti e il nuovo capo scout Giani butterà un occhio sul mercato in cerca di occasioni per la Fiorentina.