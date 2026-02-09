Vanoli, i cambi della discordia. Già con Napoli e Cagliari perplessità

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio analizza la gestione dei cambi di Vanoli contro il Torino, ponendo l'accento sul fatto che se la Fiorentina non è riuscita a vincere neanche contro i granata una fetta di responsabilità ricade sull'allenatore. Già contro il Napoli creò perplessità il cambio Fazzini per Gudmundsson, così come quello con il Cagliari di Fortini per Solomon.

Contro il Torino l'inserimento di Fabbian e Ndour aveva riproposto soprattutto l'ex Bologna in un ruolo in cui sta facendo fatica, poi nei minuti finali Vanoli ha messo Piccoli e Ranieri per Kean e Solomon, dando un messaggio chiaro alla squadra che si è abbassata lasciando metri al Torino. Che alla fine ha trovato il gol su punizione.