Cosa farà Moreno Zebi, nuovo responsabile dei prestiti della Fiorentina

Cosa farà Moreno Zebi, nuovo responsabile dei prestiti della FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 10:13Primo Piano
di Redazione FV

La più grande novità assieme all'arrivo di Paratici e del capo scout Lorenzo Giani è rappresentata da Moreno Zebi, responsabile dei calciatori in prestito della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino spiega il compito del nuovo uomo a disposizione della società viola: a lui toccherà controllare i 17 giocatori mandati a giocare altrove ma ancora sotto contratto con la Fiorentina.

Da Beltran a Sohm, da Nzola a Richardson passando per Valentini, Barak ma anche Moreno e Infantino: Zebi terrà un filo diretto con i calciatori ma anche con i club che ne detengono il cartellino in questa stagione. Poi farà relazione a Paratici il quale deciderà il da farsi, anche se la sensazione è che il ds taglierà il più possibile i fili con il passato.