Gli xG che inchiodano la Fiorentina e Kean: mancano 10 gol all'appello

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola analizza i numeri offensivi di una Fiorentina che vive sempre lo stesso film ogni partita. La parola rimpianto è il minimo comun denominatore della stagione, non solo per i finali horror ma anche per i gol realizzati in base alle occasioni avute. I famosi xG, i gol attesi secondo le statistiche, inchiodano la Fiorentina che contro il Torino avrebbe meritato la vittoria visto che ha creato occasioni per 1,69 gol, mentre il Torino era a 0,88.

Con le reti di Solomon e Kean la squadra viola è salita a 27 gol realizzati in stagione su 24 gare, un dato che se confrontato agli xG mostra come manchino 10 gol all'appello: le statistiche dicono infatti che la Fiorentina dovrebbe avere 37 gol fatti. Kean rimane l'attaccante più sprecone del campionato con 12 xG personali a fronte dei 6 gol realizzati. C'entra anche la sfortuna, visto che i pali colpiti in stagione sono 12.