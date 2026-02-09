FirenzeViola Via alla Fiorentina Paraticiana. La rabbia col Torino e la parola d'ordine al Viola Park

vedi letture

La Fiorentina sulle spalle di Fabio Paratici. Dopo l'approdo a Firenze settimana scorsa e la prima partita vista dal vivo da dirigente viola sabato al Franchi, da oggi inizia il vero e proprio lavoro quotidiano del nuovo dirigente gigliato, chiamato a salvare una situazione che si è fatta davvero complicata. D'altronde Paratici lo aveva ripetuto a più riprese già nei suoi primi giorni in Toscana: "Per uscire da questa situazione non basterà una partita e forse neanche un mese, ci sarà da lottare fino alla fine". Un modo di dire - quest'ultimo - che nella sua carriera Paratici è stato abituato ad usare per altre situazioni e che ora tornerà utile alla Fiorentina, tanto più dal momento che proprio alla fine delle partite la squadra viola si sbriciola e ha perso in campionato ben 10 punti solo nel recupero.

La rabbia del Franchi

Come è andata la prima partita di Paratici al Franchi? È stata meno piacevole di quanto sperava, questo è indubbio, ma le emozioni non sono mancate. Al momento dell'ingresso sul terreno di gioco il dirigente si è preso gli applausi degli spalti - fatto inusuale - e poi si è guardato intorno riassaporando il profumo del campo da gioco della Serie A e notando anche le condizioni di un Franchi ancora ben lontano dai fasti che ricordava. Poi Paratici è andato nella tribuna riservata ai dirigenti e ha guardato la partita al fianco di Ferrari e Goretti, con cui ha scambiato diverse parole durante la partita perdendo anche tutto il savoir faire mostrato in conferenza stampa. In particolare la rabbia è esplosa dopo il gol di Solomon dell'1-1 perché ha dimostrato come la Fiorentina sia attanagliata dalla paura e invece deve stare tranquilla perché ha tutte le carte in regola per recuperare le partite. "Calma", gridava ai compagni dirigenti l'ex Tottenham e Juventus.

La parola d'ordine al Viola Park

Paratici ha poi avuto modo di parlare con la squadra in spogliatoio e soprattutto ieri al Viola Park, dove il dirigente ha ribadito la fiducia nei giocatori e in Vanoli, sottolineando come solo attraverso il lavoro e la pazienza si potrà uscire da questa situazione. La parola d'ordine d'ora in poi resta la solita: lavoro, lavoro, lavoro. Lo stesso che aspetta Paratici chiamato in questi giorni a riunioni costanti per conoscere al meglio il centro sportivo e soprattutto la nuova società da salvare e da portare in alto nel corso dei prossimo quattro anni e mezzo.