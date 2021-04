IACHINI, Un altro obiettivo da sbloccare. Ecco quale

È stato richiamato a Firenze per salvare la Fiorentina e ha risposto "presente". Beppe Iachini tornerà in panchina sabato a Marassi contro il Genoa. Tuttavia, secondo Tuttosport, tra gli svariati tabù da sfatare c'è anche quello di conquistare il primo successo esterno della sua attuale stagione. Già, perché gli unici ottenuti finora dalla squadra viola sono arrivati sotto la gestione-Prandelli: 1-0 a Udine in Coppa Italia, 3-0 con la Juventus e 4-1 a Benevento in campionato. Prima dell’esonero Iachini aveva raccolto lontano da Firenze appena due punti in quattro partite frutto dei pareggi con Spezia e appunto Parma, d’ora in poi dovrà assolutamente cercare di cambiare passo cominciando già da sabato al Ferraris.