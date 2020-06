IACHINI, Dubbi sull'attacco. Come gestire Ribery?

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, Beppe Iachini ha un grande dubbio in vista della ripresa del campionato: come schierare l'attacco? Dovrà fare scelte da dentro o fuori, lasciando in panchina qualcuno. In attacco il ballottaggio è tra Cutrone e Vlahovic, con il serbo avvantaggiato. Il grande dilemma però è quello legato a Ribery, tornato con prepotenza al centro. Andrà schierato fin da subito oppure a partita in corso, per gestire le energie? Iachini monitorerà tutta la settimana le crescenti condizioni del francese, poi valuterà se schierarlo dietro le punte o in un tridente.

