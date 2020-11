TUTTOSPORT, Viola sono stati vicini a Sarri. Ora...

Tuttosport dedica spazio al tema della rescissione di Maurizio Sarri con la Juventus. Prosegue il tira e molla tra le parti: il club bianconero da accordi dovrebbe pagare per intero questa annualità (5 milioni) più una penale (2,5 milioni) per il mancato esercizio della clausola sul terzo anno di contratto, così spinge per trovare almeno un compromesso con il tecnico toscano. L'obiettivo sarebbe cassare i 2,5 milioni e spalmare i 5, ma per riuscirci servirebbe un assist da una società desiderosa di assumere Sarri. La Fiorentina - chiosa il quotidiano - ci è andata vicino, ora si attende una nuova opzione. Parallelamente si tratta a prescindere.