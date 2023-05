TUTTOSPORT, Viola convinti di Aquilani se parte Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Valutiamo allenatori che giocano 4-3-3", ha detto ieri Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in merito al successore di Luciano Spalletti per la panchina partenopea. Una frase che apre le porte principalmente a Sergio Conceicao, Thiago Motta e Vincenzo Italiano.

Il tecnico della Fiorentina, riporta oggi Tuttosport, piace molto a De Laurentiis, e non da ora, ma il patron azzurro non vuole disturbare troppo l’ambiente viola (visti gli ottimi rapporti con Commisso) fino alla finale di Conference. Quanto alla Fiorentina, non c’è soverchia agitazione, si legge sul quotidiano: a parte il contratto (è legato fino al 2024 con opzione per il ‘25) con l’attuale tecnico, i dirigenti viola sono convinti di avere già il sostituto pronto: Alberto Aquilani, ora alla Primavera.