TUTTOSPORT, Palladino ha blindato l'uscita di Parisi

Come si legge nelle pagine di Tuttosport, la questione riguardante i terzini in maglia fiorentina è sempre più complessa. Per un Biraghi che sicuramente saluterà la Fiorentina e un Kayode che ha molte offerte, c’è Parisi che, dopo aver trovato la sua seconda titolarità in campionato nel delicatissimo match contro la Juventus, potrebbe, andando anche contro quanto detto dal suo procuratore a FirenzeViola.it, rimanere a Firenze.

Con la partenza di Biraghi, infatti, Parisi potrebbe giocarsi il posto con Gosens. Un attore importante per una sua possibile permanenza sarebbe l’allenatore: Palladino, come si legge nel quotidiano, ha posto il veto alla partenza del terzino.