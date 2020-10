TUTTOSPORT, Milik si è promesso ai viola: le cifre

Tuttosport ne è sicuro: Arkadiusz Milik si è promesso alla Fiorentina. Appena arriveranno i soldi di Federico Chiesa, il Napoli incasserà 5 milioni di prestito subito e 25 al momento del riscatto obbligatorio. Restano da risolvere le pendenze con il club azzurro relativamente alle ultime due mensilità non corrisposte e alla liberatoria sulla possiblità che De Laurentiis potrebbe riservarsi in futuro di portarlo in tribunale per danno di immagine dopo l'ammutinamento - si legge - dello scorso 5 novembre.